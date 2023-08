Danny Namaso cumpriu o 23.º aniversário na última segunda-feira, dia em que o FC Porto defrontou o Rio Ave, em Vila do Conde.



O inglês não foi titular, mas entrou a 28 minutos do final numa fase em que os dragões tentavam alcançar a reviravolta. No final da partida, os adeptos não esqueceram o aniversário do avançado e cantaram-lhe os parabéns.



O FC Porto venceu, lembre-se, o Rio Ave por 2-1 com golos de Galeno e Iván Marcano.



Veja o momento: