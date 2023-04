Chama-se Gonçalo Pereira, tem 12 anos e joga no FC Porto sub-13. No último sábado, o jovem ponta de lança foi notícia depois de ter sido atingido por uma bola no Estádio do Dragão, enquanto cumpria as funções de apanha-bolas no jogo com o Santa Clara.

Logo nessa altura, Gonçalo Pereira recebeu um abraço e um pedido de desculpas do médio portista, mas mesmo assim não conseguiu evitar algumas lágrimas. Ora esta terça-feira, o jovem foi recompensado com uma visita ao balneário da equipa portista no Olival.

O miúdo conheceu então os trinta jogadores do plantel principal, recebeu uma camisola de de Otávio e esteve à conversa com Sérgio Conceição, que não se esqueceu que Gonçalo Pereira tinha sido o jogador que marcou os dois golos do FC Porto na final do Torneio da Pontinha, frente ao Sporting, numa derrota por 3-2.

Depois disso, o treinador ainda perguntou ao jovem qual era o jogador preferido do plantel, ao que este respondeu «Taremi». O iraniano foi então dar-lhe um abraço, antes do plantel lhe tributar um aplauso pela paixão ao FC Porto, ele que cumpre a primeira época no clube.