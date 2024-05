O FC Porto publicou esta terça-feira um vídeo que resume os 42 anos de Pinto da Costa como presidente do FC Porto, de 1982 a 2024, no mesmo dia em que o dirigente entregou o comando do clube a André Villas-Boas, o 32.º presidente do clube do Dragão.

Um vídeo, intitulado «uma vida dedicada ao FC Porto», em forma de despedida, mas também de homenagem, desde a primeira tomada de posse, a 17 de abril de 1982, até à atualidade, com alguns dos momentos mais importantes do dirigente, mas também com algumas das suas frases mais emblemáticas que entraram para a história do futebol português.

Ora veja: