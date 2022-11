Galeno bisou na vitória do FC Porto sobre o Boavista (4-1), no Estádio do Bessa, em jogo da 13.ª jornada da Liga. Dois golos muito parecidos, na parte final do jogo, intervalados pelo golos dos «axadrezados».

Depois dos golos de Marcano e Eustáquio Galeno fez o terceiro, aos 83 minutos, a passe de Otávio. Já depois do Boavista reduzir a diferença, Galeno voltou a marcar, já em tempo de compensação, em mais um lance em que surgiu destacado diante ed Bracali.

O primeiro golo de Galeno:

E o segundo de Galeno: