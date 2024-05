A visita do FC Porto ao Estoril continua a dar prejuízo aos cofres do Dragão, agora com mais uma multa de 8 670 euros imposta pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol, devido às críticas à arbitragem de António Nobre ao jogo da 27.ª jornada que acabou com uma vitória dos canarinhos por 1-0 e expulsões de Diogo Costa e Francisco Conceição.

Em causa esteve uma participação da APAF em relação às crónicas publicadas no site oficial do FC Porto e também no Porto Canal, com críticas às decisões de António Nobre que, na avaliação do Conselho de Disciplina, enquadram-se na «lesão da honra e da reputação dos órgãos da estrutura desportiva e dos seus membros».