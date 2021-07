O jogador do FC Porto, Fábio Cardoso, em declarações na flash interview do Porto Canal, após a vitória frente ao Lyon (5-3), em jogo particular de pré-época:

[Balanço da pré-época] «Muito positivo, o grupo está muito motivado, estamos a trabalhar bem, tenho o pressentimento que este ano vamos fazer coisas muito boas.

[Análise ao jogo] A exibição foi boa, o resultado não é ideal porque não queríamos sofrer golos, mas agora é continuar a trabalhar para melhorarmos.

[Jogar no Dragão] Senti-me muito bem, estou onde quero estar, estou a trabalhar para ser mais um a ajudar. Mal podemos esperar para termos o estádio cheio.»