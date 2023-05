O futebolista do FC Porto, Mehdi Taremi, recebeu esta quarta-feira, no Estádio do Dragão, o prémio de melhor marcador da edição 2022/23 da I Liga.

Taremi, de 30 anos, fez 22 golos no campeonato, ficando à frente de Gonçalo Ramos e João Mário, ambos do Benfica, que marcaram 19 e 17 golos, respetivamente, bem como de Fran Navarro (Gil Vicente), que também fez 17.

Ao receber o prémio, Taremi mostrou-se «contente» por ter ganho o prémio pela primeira vez, agradecendo a «todos os colegas» e revelando que o golo preferido, dos 22, foi o que apontou frente ao Benfica, na Luz, em abril.

«O meu golo favorito foi o que marquei ao Benfica quando ganhámos 2-1 na Luz. Já não me lembro de todos, mas quando marcamos em jogos grandes tem mais significado», expressou, citado pelos canais do clube e da Liga.

Taremi recordou ainda o inédito póquer, no jogo da penúltima jornada, em Famalicão. «Foi um jogo muito bom. Marquei quatro golos pela primeira vez e fiquei radiante por isso e por termos ganho», afirmou.