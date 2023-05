O diretor de comunicação do FC Porto, Francisco J. Marques, foi suspenso 45 dias e multado em 7.650 euros, por «declarações proferidas sob o enfoque das ofensas à honra ou consideração de agentes de arbitragem, ou eventual violação de deveres gerais», de acordo com a decisão do Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), conhecida esta terça-feira.

Ao que o Maisfutebol apurou, o castigo está relacionado com declarações sobre a arbitragem, após o Benfica-FC Porto, da 27.ª jornada da I Liga, realizado no passado dia 7 de abril, jogo ganho pelos azuis e brancos, por 2-1.

Entre outras decisões de processos, conhecidas esta terça-feira, o treinador Paulo Sérgio desistiu do recurso, após a suspensão de 30 dias e multa de 2.448 euros, aplicada na sequência das ameaças a um adepto, no final do jogo ante o Vizela, em Portimão. «Aceita-se a desistência do recurso hierárquico impróprio manifestada nos autos pelo recorrente e determina-se o arquivamento dos autos», pode ler-se, na decisão do CD da FPF.

Outro processo, relacionado com o treinador do Trofense, determinou a suspensão de 56 dias e multa de 670 euros a Rui Sacramento, bem como uma multa de 670 euros ao Trofense. Em causa, um processo relacionado com o FC Porto B-Trofense, realizado a 8 de abril.