Paulo Sérgio, treinador do Portimonense, foi suspenso por um mês e condenado a pagar uma multa no valor de 2.448 euros, depois de ter ameaçado um adepto do clube algarvio no final do jogo com o Vizela, da 25.ª jornada da Liga.

O castigo consta do comunicado do Conselho de Disciplina da FPF, emitido nesta terça-feira, e no qual é dado como provada a acusação ao treinador de 55 anos.

Recorde-se que um vídeo na bancada registou o momento em que Paulo Sérgio ameaçou o adepto, acusando de o ter ofendido.

«A próxima vez que me chamares cabrão, vou aí e arranco-te os olhos! Não te esqueças do que te estou a dizer», atirou Paulo Sérgio, que explicou a situação após o final do encontro.