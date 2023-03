O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol abriu um processo disciplinar a Paulo Sérgio, na sequência do diálogo tenso que o treinador do Portimonense teve com um adepto.

Em causa, recorde-se, está a derrota frente ao Vizela. No final do jogo, Paulo Sérgio foi gravado a ameaçar um adepto: «A próxima vez que me chamares cabrão, vou aí e arranco-te os olhos! Não te esqueças do que te estou a dizer.»

«Houve um adepto que, particularmente, gritava mais do que os outros e me ofendia. Tem todo o direito de gritar para me mandar embora. Agora para me ofender, nos olhos, tem de ter um pouco de cuidado, porque a gente amanhã cruza-se aí e depois pode dar mau resultado», justificou o técnico depois, na conferência de imprensa.

O comunicado do Conselho de Disciplina:

«Instauração de processo disciplinar a Paulo Sérgio Bento de Brito, por deliberação da Secção Profissional, de 21 de março de 2023, tendo por objeto factos ocorridos por ocasião de jogo a contar para a Liga Portugal BWIN, na sequência de notícias divulgadas na comunicação social.

O processo foi enviado, dia 22 de março de 2023, à Comissão de Instrutores da Liga Portuguesa de Futebol Profissional, ficando excluída a publicidade até ao fim da instrução.»