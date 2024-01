FC Porto e Lyon têm conversado nos últimos dias na tentativa de buscar a transferência de David Carmo. A informação foi publicada inicialmente pelos franceses do RMC Sport e confirmada pelo Maisfutebol.

A primeira abordagem do emblema francês, entretanto, não agradou aos dragões. Ainda assim, as negociações continuam, visto que a opção é aquela que mais interessa ao central - os espanhóis do Almería e do Rayo Vallecano também já fizeram sondagem.

O clube azul e branco iniciou as conversações ao sinalizar a prioridade por uma saída em definitivo. Do outro lado, a princípio, o desejo maior passa por um empréstimo de seis meses, com opção de compra.

Para emprestar o jogador, a SAD portista trabalha com a seguinte estratégia: receber taxa de empréstimo de 1 milhão de euros e estabelecer opção de compra na casa dos 15 milhões de euros, além de livrar-se da totalidade do ordenado do jogador.

Despromovido à equipa B do FC Porto, David Carmo, de 24 anos, foi contratado em 2022, a troco de 20 milhões de euros, com outros 2 milhões de euros por objetivos. Tem contrato até junho de 2027.