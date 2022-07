O FC Porto defronta neste sábado o Mónaco, a partir das 20h00, no Estádio do Dragão, em mais um encontro de preparação para a nova temporada e que poderá seguir AO VIVO no Maisfutebol.

A versão dos dragões para 2022/23 também será apresentada aos adeptos, com uma cerimónia que antecede o apito inicial do duelo diante dos gauleses.

Este será o sétimo teste dos campeões nacionais nesta pré-época, que tem tido alta taxa de sucesso, já que a equipa de Sérgio Conceição somou por vitórias todos os jogos realizados.