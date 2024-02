O Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) multou o FC Porto em 3.190 euros pelo comportamento incorreto do público no jogo com o Leixões, a contar para a Taça da Liga, no Dragão.

O CD tinha aberto um processo disciplinar aos dragões no início do ano devido ao uso de pirotecnia por parte dos adeptos, que resultou nesta coima, além do pagamento de 408 euros relativos às custas do processo.

A multa aplicada aos portistas, refira-se, foi agravada devido à «reincidência».

O FC Porto venceu o Leixões por 2-1, com golos de Francisco Conceição e Mehdi Taremi.