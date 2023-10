O FC Porto renovou a parceria com a New Balance, à qual está ligado desde 2014, com um novo contrato de longa duração.

A marca norte-americana, principal parceiro desportivo dos dragões, vai «continuar como fornecedora de equipamentos às várias equipas do FC Porto, com destaque, naturalmente, para a equipa principal, mas sem esquecer a equipa B, camadas jovens e modalidades como o andebol e hóquei em patins», lê-se no comunicado dos portistas.

Este novo acordo estende-se também ao naming do Campo da Constituição, casa das equipas da formação do FC Porto e da Dragon Force, que passa a chamar-se «New Balance Park».