O médio do FC Porto, Fábio Vieira, assume que as chamadas aos treinos da equipa principal na última semana e meia, na sequência do retorno aos trabalhos no Olival após a paragem das competições, são uma oportunidade para o objetivo de tentar singrar no FC Porto e no futebol profissional.

«Cresci bastante e estou muito feliz pelo que tenho vivido. Já ambicionava há algum tempo a chamada para treinar com a equipa principal. É uma oportunidade que vou querer muito agarrar», referiu o jogador de 19 anos, em declarações aos canais do clube, a FC Porto TV.

Vieira, que faz a primeira época em pleno na equipa B, pela qual leva 26 jogos e oito golos em 2019/2020 – na temporada passada fez apenas um jogo na mesma – considera ainda que há «bastante qualidade» às ordens do treinador Sérgio Conceição.

«É bastante notório e tentam sempre incutir nos mais jovens aquilo que é a realidade do futebol profissional e a dificuldade que vamos encontrar como forma de prepararem-nos para o que aí vem. Isso é uma coisa que me deixa impressionado», apontou.

A par de Fábio Vieira, Francisco Meixedo e João Mário têm sido apostas de Conceição nos trabalhos dos últimos dias, no Olival.