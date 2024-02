O FC Porto goleou este domingo em casa do Valongo (6-1), em jogo da 17.ª jornada do campeonato nacional de hóquei em patins.

Carlo Di Benedetto (2x), Gonçalo Alves, Rafa (2x) e Hélder Nunes marcaram para os dragões, ao passo que João Lima fez o golo do conjunto da casa.

Com este resultado, o FC Porto segue no terceiro lugar da tabela classificativa, com 42 pontos, a um do Sporting e a três do líder Oliveirense.

A formação de Oliveira de Azeméis venceu em casa do Famalicense, por 5-2: golos de Lucas Martínez, Facundo Navarro (3x) e Marc Torra.

Para a equipa de Vila Nova de Famalicão marcaram Luís Filipe e Rafael Almeida.

De resto, o Riba D’Ave empatou na receção ao Sp. Tomar (3-3).

A classificação do campeonato de hóquei em patins:

Classificação: J V E D GM-GS P

1. Oliveirense 17 15 1 1 82-37 46

2. Sporting 17 14 1 2 88-47 43

3. FC Porto 17 14 - 3 88-36 42

4. Benfica 17 11 2 4 76-40 35

5. Sp. de Tomar 17 10 3 4 83-54 33

6. Óquei Barcelos 17 8 4 5 79-50 28

7. Valongo 17 7 1 9 63-72 22

8. Murches 17 6 1 10 69-88 19

9. Juv. Pacense 17 6 - 11 66-84 18

10. HC Braga 17 4 5 8 44-63 17

11. Famalicense 17 4 3 10 51-75 15

12. Riba d’Ave 17 4 2 11 48-68 14

13. Turquel 17 3 2 12 41-87 11

14. Carvalhos 17 - 1 16 35-112 1