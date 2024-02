O Benfica recebeu e venceu o Sporting por 3-1, em jogo da quinta jornada da Liga dos Campeões de hóquei em patins, e garantiu a passagem aos quartos de final da prova no primeiro lugar do Grupo B.

No pavilhão da Luz, os leões até marcaram primeiro. Após um início equilibrado, com os dois guarda-redes a brilharem, João Souto abriu o marcador, na sequência de um livre direto aos 20 minutos.

As águias, que vinham de uma derrota por 7-1 frente ao FC Porto, reagiram de imediato. Simão Sabroso e Bruno Coelho marcaram presença nas bancadas e foi de lá que viram Alvarez desviar para a baliza leonina, após um remate forte de Ordonez.

O jogo foi então empatado a um golo para o intervalo e foi a meio da segunda parte que os encarnados completaram a reviravolta no marcador. Roberto di Benedetto foi por ali fora e rematou para o 2-1 favorável ao Benfica.

Alvarez ainda falhou uma grande penalidade para as águias, mas pouco depois a equipa de Nuno Resende teve direito a novo castigo máximo e desta feita Nicolia não desperdiçou o 3-1.

Vitória do Benfica, que passa a somar 12 pontos e garante o primeiro lugar do Grupo B da Liga dos Campeões de hóquei em patins. O Sporting continua, para já, no segundo posto, com oito pontos e vai discutir a passagem à próxima fase com o Calafell.