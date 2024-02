No jogo grande da 16.ª jornada do campeonato nacional de hóquei em patins, o FC Porto cilindrou o Benfica no Dragão Arena, com uma goleada por 7-1.

A primeira parte até foi equilibrada e o jogo chegou ao intervalo com igualdade a um golo no marcador, após os golos de Carlo di Benedetto, que adiantou os dragões aos quatro minutos, e de Zé Miranda, que repôs a igualdade aos 18.

O FC Porto saltou novamente para a frente do marcador aos 28 minutos, por Hélder Nunes, na sequência de um livre direto e, depois, foi golo atrás de golo. Perante um desnorte total do Benfica, os dragões foram letais: Gonçalo Alves (30m) dilatou a vantagem, Hélder Nunes ainda completou um hat trick (33m e 39m), enquanto Edu Lamas (35m) e Diogo Barata (44m) fizeram os restantes golos dos portistas.

O Benfica, campeão nacional em título, continua a protagonizar uma temporada muito aquém do esperado e segue no quarto lugar, com 32 pontos. Os encarnados, de resto, podem ser apanhados na classificação pelo Sp. Tomar já nesta jornada.

Já o FC Porto, é terceiro classificado, com 39 pontos, menos um do que Sporting e Oliveirense, primeiro e segundo, respetivamente. Estas duas equipas, contudo, têm menos um jogo disputado.

Quanto aos leões, este sábado, venceram na receção ao HC Braga, por 8-3.