O Sporting e o FC Porto entraram com o pé direito na segunda volta do campeonato nacional de hóquei em patins.

No Pavilhão João Rocha, os leões não tiveram vida fácil diante da Juventude Pacense. Estiveram a perder (golo de José Cancela aos 11m) e só passaram para a frente do marcador aos 22 minutos, quando João Souto fez a reviravolta depois de Toni Pérez ter assinado o empate.

No início da segunda parte, João Pedro Pereira empatou para a equipa de Paços de Ferreira, mas João Souto recolocou os leões na frente aos 10 minutos para depois Nolito fazer o 4-2 aos 23 minutos. No último minuto, João Pedro Pereira ainda alimentou a esperança dos visitantes, que acabaram derrotados por 4-3.

No Dragão Arena, o FC Porto também não teve vida fácil para se impor na receção na receção ao Famalicense por 5-3. Os minhotos marcaram primeiro por Juanjo aos 8 minutos e os dragões só conseguiram responder aos 23m por intermédio de Telmo Pinto.

Na segunda parte, o Famalicense voltou à vantagem (Diogo Casanova, 10m), mas no mesmo minuto Hélder Nunes respondeu para os azuis e brancos, que passaram pela primeira vez para a frente num penálti de Gonçalo Alves aos 15 minutos. Pouco depois, Afonso Lima fez o 3-3, mas depois Hélder Nunes bisou e Rafa sentenciou o jogo aos 23 minutos.

Destaque ainda para a vitória da Oliveirense. O líder da fase regular, ex-aequo com o Sporting derrotou em casa o Riba d'Ave por 5-3 num jogo em que, tal como o Sporting e o FC Porto, começou por estar em desvantagem. Franco Pósito inaugurou o marcador para os visitantes aos 10 minutos, mas a turma de Oliveira de Azeméis não tardou a reagir e empatou por Diogo Abreu aos 12 mintuso.

Aos 20m, Rémi Herman recolocou o Riba d'Ave na frente do marcador, mas a Oliveirense ainda conseguiu dar a volta ao marcador na primeira parte com golos de Bruno di Benedetto e Facu Navarro.

Na segunda parte, Marc Torra ampliou para 4-2 a vantagem da Oliveirense aos 3 minutos, o mesmo em que Anderson Nery marcou para os minhotos, que deram luta até Nuno Santos fazer o 5-3 final no derradeiro minuto, altura em que os visitantes abdicaram do guarda-redes na tentativa de chegar ao empate.

A Oliveirense lidera a fase regular do campeonato nacional de hóquei em patins com 37 pontos, os mesmos do Sporting e mais quatro do que o FC Porto. O Benfica, campeão em título, está em quarto a oito pontos e tem um jogo a menos.

OUTROS RESULTADOS

CH Carvalhos-AD Valongo, 3-6

HC Turquel-SC Tomar, 2-5

GRF Murches-OC Barcelos, 8-3