A equipa de hóquei em patins do Benfica, depois da derrota no dérbi com o Sporting, voltou a assumir o comando do Grupo B da Liga dos Campeões, ao bater o Réus Deportiu, em Espanha, por 6-3, tirando máximo proveito do empate que os leões consentiram na visita ao Calafell (2-2).

Com estes resultados, o Benfica passa a contar com nove pontos em quatro jogos, mais um do que o Sporting, na corrida aos oitavos de final da competição. As duas equipas portuguesas estão bem posicionadas, ainda com duas jornadas por disputar, uma vez que o Calafell soma apenas cinco pontos e o Reus, já fora da corrida, ainda nem pontuou.

O FC Porto também reforçou a sua posição no Grupo C, ao vencer os espanhóis do Lleida por 4-2, isolando-se no topo da classificação, com 9 pontos, mais dois do que os italianos do Trissino que foram travados pelo Sporting de Tomar (2-2), atualmente no terceiro lugar, com cinco pontos.

Destaque ainda para o Óquei de Barcelos que, também esta quinta-feira, impôs um empate ao Barcelona (1-1) e segue no segundo lugar do Grupo A, com 7 pontos, a três dos catalães, mas também com mais três do que os italianos do Forte dei Marmi.

Menos sorte para as equipas portuguesas no Grupo D, com a Oliveirense a perder em casa diante dos italianos do Amatori Lodi (3-4) e o Valongo a sair derrotado na visita aos franceses do Saint-Omer (2-5). Ainda assim, a equipa de Oliveira de Azeméis ocupa o primeiro lugar da classificação, com 9 pontos, mais três do que a equipa francesa, enquanto o Valongo é terceiro, com os mesmos pontos do que os italianos.