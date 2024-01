O Sporting venceu o Benfica por 7-6, no Pavilhão João Rocha, num jogo de hóquei em patins de alta rotação que serviu para acertar as contas no Grupo B da WSE Champions. A equipa da Luz ofereceu boa réplica, esteve por duas vezes em vantagem no marcador, mas os leões acabaram por reclamar os três pontos que lhe permitem assumir a liderança do grupo e ficar em posição privilegiada para a visita a Calafell.

Veja como foi o FILME DO JOGO

Um dérbi de luxo, com vários campeões da Europa e do Mundo em campo, que começou com uma intensidade extrema, com as duas equipas a darem tudo pelo primeiro golo. O Benfica entrou muito bem, mas o Sporting equilibrou de imediato, numa partida de parada e resposta, com cinco faltas logo a abrir e com os guarda-redes em destaque.

Marcou primeiro o Benfica, aos 4 minutos, num remate potente de Nil Roca a bater Ângelo Girão. Em vantagem, os visitantes procuraram abrandar o ritmo de jogo, mas os leões, ainda com muitos adeptos a entrar no pavilhão, não permitiram, carregaram com tudo e estiveram muito perto de marcar por Platero. Na sequência do mesmo lance, Pedro Henriques empurrou Toni Pérez e viu cartão azul. Gerou-se a primeira confusão no João Rocha, com os jogadores do Benfica a contestarem a decisão do árbitro.

O jogo recomeçou com Bernardo Mendes a defender o livre direto de Nolito, mas o Sporting marcou logo a seguir, aos 9 minutos, com Ferran Font a rematar de longe para o empate. Com um forte apoio das bancadas, os leões cresceram ainda mais no jogo e acabaram por dar a volta ao resultado, aos 16 minutos, numa transição rápida, com Nolito a atirar sem hipóteses para Pedro Henriques, com muitos jogadores à frente.

O jogo seguiu intenso e o Benfica acabou por chegar ao empate, depois de um cartão azul a Ferran Font. Nicolía, na marcação do livre direto, ainda permitiu a defesa de Ângelo Girão, mas acabou por marcar na recarga, depois de contornar o capitão do Sporting.

Encham os pulmões para a segunda parte!

Uma primeira parte de tirar o fôlego e foi preciso encher os pulmões para a segunda que manteve a mesma intensidade, mas com mais golos no período inicial. O Benfica voltou para a frente do marcador, com um remate cruzado de Roberto di Benedetto (26m), o Sporting empatou na resposta por João Sousa (26m), mas os visitantes voltaram para o comando, com mais um grande golo de Nil Roca (27m).

Não dava tempo para respirar, mas o Sporting, a perder, ainda passou por uma fase muito complicada, depois de Ferran Font ver um cartão azul que deixou os leões em inferioridade numérica por dois minutos. O Benfica não conseguiu reforçar a vantagem neste período e, já com cinco em campo, os leões voltaram a dar a volta ao marcador com dois golos de rajada: Nolito empatou aos 35 minutos, enquanto Matias Platero voltou a colocar os leões na frente.

O Pavilhão João Rocha quase veio abaixo, mas por pouco tempo, uma vez que o Benfica voltou a empatar logo a seguir, com um desvio oportuno de Lucas Ordoñez. Mantinha-se a mesma intensidade e equilíbrio, com as duas equipas já com nove faltas cada, mas antes disso, o Sporting ainda teve uma oportunidade soberana para recuperar a vantagem, na sequência de uma falta de Nil Roca sobre Nolito que proporcionou um penálti para a equipa da casa. No entanto, Pedro Henriques, em noite inspirada, defendeu o primeiro remate e a recarga do argentino.

Logo a seguir o Benfica chegou às dez faltas e João Souto, na marcação do livre direto, saiu a jogar e, desta vez, conseguiu «enganar» o guarda-redes do Benfica. Os leões estavam novamente em vantagem, mas também chegaram, no minuto seguinte, às dez faltas. Desta vez Carlos Nicolía, com um remate colocado, permitiu a defesa de Ângelo Girão e, na sequência da mesma jogada, Nolito voltou a marcar.

A sete minutos do final, o Sporting tinha, pela primeira vez, uma vantagem de dois golos no jogo e passou para modo de gestão, procurando alargar ao máximo a posse de bola, deixando o tempo correr para o final, mas ainda houve muito para sofrer até ao final.

O Benfica ainda reduziu a diferença para 7-6, na conversão de uma grande penalidade, muito bem marcada por Lucas Ordoñez, mas o Sporting teve uma oportunidade soberana para recuperar a diferença de dois golos, também num penálti, mas Pedro Henriques voltou a defender o remate de Nolito.

A dois minutos do final as emoções já estavam ao rubro e ainda subiu mais com um cartão azul mostrado a Ferran Font que permitiu novo livre direto ao Benfica e deixou os leões novamente em inferioridade numérica para a ponta final do jogo. Ângelo Girão, desta vez, negou o golo a Lucas Ordoñez e segurou a curta vantagem da equipa da casa. O Benfica ainda chegou a festejar o empate, a poucos segundo do final, mas foi assinalada falta e foi mesmo o Sporting a festejar no final do jogo.

Uma vitória muito importante para o Sporting que, além de assumir a liderança do Grupo B, com mais um ponto do que o Benfica, pode ir agora jogar ao campo do Calafell com dois resultados em perspetiva, uma vez que os espanhóis somam quatro pontos.