Esta quinta-feira há dérbi de hóquei em patins entre Benfica e Sporting, na quinta jornada do Grupo B da Liga dos Campeões.

ACOMPANHE AO MINUTO O DÉRBI ENTRE BENFICA E SPORTING

Desde 29 de maio de 2022 que não se regista um empate entre as duas equipas e nos últimos tempos os duelos entre águias e leões têm sorrido ao conjunto da casa.

Os encarnados chegam a este jogo de orgulho ferido, depois de ter sido goleado pelo FC Porto por 7-1 e de ter perdido com o Sporting no jogo da primeira volta.

O Benfica é líder do Grupo B da Liga dos Campeões, com nove pontos, enquanto o Sporting surge no segundo lugar, com oito pontos. Em caso de vitória, as águias garantem o primeiro lugar do grupo e pressionam os verdes e brancos, que recebem o Reus na última jornada.