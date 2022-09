O treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, reconheceu que a ausência de Otávio dos próximos jogos do FC Porto, devido à fratura de duas costelas no jogo com o Atlético de Madrid, na quarta-feira, pode «modificar um pouco» a forma de atuar da equipa em campo em dados momentos.

«Não está o Otávio, estarão outros. Dentro do que é a forma como vamos atuar, pode modificar um pouco, é verdade, porque pode aqui e acolá, durante o jogo, olhar-se para o FC Porto e ver-se algo de diferente, não tendo o Otávio em campo», referiu Conceição esta sexta-feira, na conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Desportivo de Chaves, da 6.ª jornada da I Liga.

«É o jogador que me conhece há mais tempo. Trabalha comigo há sete anos. Tento ao máximo que ele não me passe na hierarquia, porque é um jogador quase treinador e às vezes fico com receio [ndr: ligeiro riso] e por isso tiro-lhe a moral durante o treino e nos finais de jogos. Ele tem de amuar, é o feito dele, é um bocadinho chato na forma de ser, mas eu gosto. Tirando isto, é um jogador que conhece o jogo, no que quero, é importante para nós», disse ainda o técnico dos azuis e brancos.

O FC Porto-Desportivo de Chaves tem apito inicial marcado para as 20h30 de sábado, no Estádio do Dragão. Siga o jogo, ao minuto, no Maisfutebol.