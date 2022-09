Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, fez nesta sexta-feira a antevisão do duelo com o Desp. Chaves, referente à 6.ª jornada da Liga 2022/23.

Durante a conferência de imprensa, o técnico portista foi questionado sobre a expulsão de Taremi no reduto do Atlético Madrid (2-1). O iraniano viu o segundo cartão amarelo por simular uma grande penalidade, no entendimento do árbitro do encontro.

«Converso sempre com os jogadores e conversei também com o Taremi sobre os indicadores físicos. É um atleta fantástico, está no top-3 de resistência de alta intensidade, por exemplo. São dados também da UEFA aliás. Está no top-3 dos atletas com mais sprints, é dos nossos avançados com mais recuperações no meio-campo defensivo. Para além de um goleador, é um avançado que faz muitas assistências. Isso sim é falar de futebol. É disso que falo com os meus atletas», começou por dizer.

Mais à frente, perguntaram a Sérgio Conceição se as críticas podiam ter impacto no desempenho de Mehdi Taremi, que deixou esta tarde uma mensagem nas redes sociais.

«Impacto? Se calhar é essa a intenção. Não tive tempo ainda de ver as redes sociais, não sei o que ele escreveu. Não faço a mínima ideia, não vi. O profissional de futebol tem de estar habituado a isto. Graças a Deus, somos bem pagos e temos de ouvir as críticas quando são negativas e positivas. Obviamente que há toda uma campanha, mas não vou estar aqui novamente a falar», atirou o treinador do FC Porto.

O FC Porto-Desportivo de Chaves tem apito inicial marcado para as 20h30 de sábado, no Estádio do Dragão. Siga o jogo, ao minuto, no Maisfutebol.