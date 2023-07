O interesse do Al Nassr já era conhecido, mas, ao que parece, Otávio também soma interessados em Itália.

Em entrevista ao site L’Interista, o agente do médio do FC Porto, Israel Oliveira, revelou que há clubes que estão a reunir os 40 milhões de euros da cláusula de rescisão que vigora no atual contrato entre o futebolista e os dragões.

«Há quem esteja a arranjar recursos para pagar os 40 milhões de euros solicitados pelo FC Porto. Há clubes que o querem muito, como disse», começou por dizer.

«Posso confirmar que o Inter de Milão está entre os clubes que o querem. Outros? Acho que a Juventus também vai entrar na luta para o ter», acrescentou depois.

Israel Oliveira afirmou depois que se ninguém pagar os tais 40 milhões de euros, Otávio fica no FC Porto, e afirmou que o internacional português ia dar-se bem no futebol italiano.

«Estamos a falar de um jogador que mostrou o seu valor e que estaria pronto para qualquer clube. Ele ia dar-se bem em Itália.»