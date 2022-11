O último treino no Olival antes da deslocação a Mafra, trouxe uma boa notícia para Sérgio Conceição, já que Pepe evoluiu para treino integrado condicionado e trabalhou com os restantes companheiros do FC Porto.

De resto, o técnico portista assumiu em conferência de imprensa que o defesa-central «está próximo de voltar à competição mas é difícil» que entre em campo no jogo diante do conjunto da II Liga. Refira-se ainda que Pepe integra o lote de 55 pré-convocados de Portugal para o Mundial 2022 e Fernando Santos divulga a lista final na próxima quinta-feira.

Por sua vez, Gabriel Veron (treino condicionado) e Zaidu (tratamento) ainda constam no boletim clínico dos dragões.

O Mafra-FC Porto, da quarta eliminatória da Taça de Portugal, está agendado para as 20h45 desta terça-feira. Poderá seguir a partida AO MINUTO no Maisfutebol.