Pepe acertou a renovação de contrato com o FC Porto até 2024 e vai jogar, pelo menos, até aos 41 anos. Ainda assim, o momento de estender o vínculo com os dragões deixou o internacional português «nervoso», como o próprio confessou durante a viagem de carro até ao Dragão.

«Vou assinar o contrato, estou nervoso, pior do que um jogo», brincou.

O FC Porto revelou ainda outros pormenores do dia especial para Pepe, como a chegada ao estádio, o momento de selar o novo vínculo ou a escolha do mais resmungão e mais forreta do balneário, entre outros.

Ora veja: