Ao sair do Olival, ao final da manhã desta quarta-feira, o presidente do FC Porto aceitou responder às questões dos jornalistas sobre as informações relativas a um desagrado crescente do treinador, Sérgio Conceição.

Mas ao abrir as janelas do carro, e antes de ouvir as perguntas, Pinto da Costa pediu silêncio para acabar de ouvir uma canção.

«Fado das Horas», música interpretada por Maria Teresa de Noronha, ficou a ouvir-se mais alguns segundos, no carro do presidente portista (veja o vídeo associado ao artigo).

A letra dessa canção diz assim:

Chorava por te não ver

Por te ver eu choro agora

Chorava por te não ver

Por te ver eu choro agora

Mas choro só por querer

Querer ver-te a toda a hora

Mas choro só por querer

Querer ver-te a toda a hora

Passa o tempo de corrida

Quando falas eu te escuto

Passa o tempo de corrida

Quando falas eu te escuto

Nas horas da nossa vida

Cada hora é um minuto

Nas horas da nossa vida

Cada hora é um minuto

Quando estás ao pé de mim

Sinto-me dona do mundo

Quando estás ao pé de mim

Sinto-me dona do mundo

Mas o tempo é tão ruim

Tem cada hora um segundo

Mas o tempo é tão ruim

Tem cada hora um segundo

Deixa-te estar a meu lado

E não mais te vás embora

Deixa-te estar a meu lado

E não mais te vás embora

P'ra meu coração, coitado

Viver na vida uma hora

P'ra meu coração, coitado

Viver na vida uma hora