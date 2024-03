Pinto da Costa expressou, esta segunda-feira, a vontade de contar com Pepe para a próxima temporada.

À margem da gala do jornal «O Gaiense», o presidente do FC Porto garantiu que quer contar com o internacional português e acredita que este «estará na seleção», uma das favoritas à conquista do Euro 2024, na opinião do dirigente.

«Quando entramos em qualquer prova, a expetativa que temos é ganhar. Sabemos que nem sempre acontece, mas os jogadores e o treinador têm mostrado estar à altura. Penso que somos um dos favoritos no Campeonato da Europa.

Se depender de mim, Pepe vai continuar no FC Porto. Acredito que estará na seleção e vai continuar a jogar no clube. É uma questão de ele querer ou não. Por mim continuará», concluiu Pinto da Costa.

Recordar que há cerca de duas semanas, após a eliminação do FC Porto das competições europeias, o central de 41 anos colocou em cima da mesa a hipótese de deixar o clube no final da temporada.