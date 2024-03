Pepe foi o melhor jogador do FC Porto frente ao Arsenal, em Londres. Após o jogo, o internacional português explicou por que razão continua a exibir-se a um nível altíssimo aos 41 anos.



«A cada ano que passa, os jogadores têm de cuidar-se e dedicarem-se ao pormenor. O que posso dizer é que sou um apaixonado por este desporto. Todo o esforço, o esforço invisível fora das quatro linhas... é tudo. Um bom descanso, uma boa alimentação e uma boa preparação, faz tudo parte. O trabalho de prevenção também. Dedico-me muito para poder hoje, aos 41 anos, ser um exemplo dentro e fora do campo», referiu, em declarações à TNT Sports do Brasil.



O defesa assumiu ainda que o futuro vai depender sobretudo dos sinais que o corpo lhe transmitir.



«Estou muito triste por estar eliminado. Com esta idade, tento viver dia a dia. Este corpo já não é um corpo de 30 ou de 20 anos. Tenho de saber ouvir o meu corpo e a minha energia interior para saber e ser muito honesto com o FC Porto. Se não conseguir fazer mais um ano, vou dizer aos responsáveis», disse de forma honesta.



Pepe aproveitou para fazer ainda uma análise à eliminatória frente ao Arsenal e deixou uma palavra de agradecimento aos adeptos pelo apoio nos dois jogos.



«Infelizmente não passámos. Agradeço aos adeptos que foram impecáveis no apoio à equipa tanto aqui em Londres como no Dragão. Sabíamos que ia ser um jogo difícil como foi o primeiro. Tentámos não deixar que o Arsenal jogasse entrelinhas. Trabalhámos bem, fomos humildes, mas tivemos sempre sentido para ferir o adversário. Eles fizeram um remate enquadrado e marcaram. Se tivéssemos definido melhor na frente, poderíamos ter feito o golo do empate ou da vitória. Nos penáltis, infelizmente ganhou o Arsenal. Estou orgulhoso pelos meus companheiros, fizeram o que o treinador pediu. Dificultámos o jogo do Arsenal, uma equipa que tem muito poderio atacante e que marca muitos golos. Viu-se nestes dois jogos que neutralizámos esse jogo. A equipa está de parabéns», comentou.



Lembre-se que o vínculo de Pepe com o FC Porto termina no final da temporada.