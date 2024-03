Com a decisão nas grandes penalidades, os minutos finais da eliminatória entre Arsenal e FC Porto foram de nervos para quase todos os adeptos das duas equipas. A excepção foi, porventura, Thierry Henry.



A lenda dos «gunners», que esteve no Emirates a trabalhar para um canal de televisão norte-americano, decidiu sair do estúdio onde estava tamanha era a confiança que Galeno ia falhar. Já no rescaldo da contenda, o ex-internacional francês explicou por que razão nem quis ver.



«A forma como colocou a bola no chão pareceu-me suspeita. Por isso fui-me embora», justificou durante a intervenção na CBS Sports.