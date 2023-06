O presidente do FC Porto reagiu com tristeza à notícia da morte de Stéphane Demol, antigo jogador dos dragões (e do Sp. Braga), que faleceu aos 57 anos, vítima de ataque cardíaco.

«Tinha estado com ele há pouco tempo. Recordámos a passagem dele pelo FC Porto, que foi uma passagem feliz. Foi campeão. Era um ótimo rapaz. Espero que esteja em repouso, pois, para além de ter marcado o FC Porto enquanto jogador, era uma pessoa extraordinária», referiu Pinto da Costa, em declarações reproduzidas pelo emblema azul e branco.

Demol fez parte da histórica seleção da Bélgica que chegou às meias-finais do Mundial 1986. Representou depois o FC Porto na época 1989/90 e contribuiu para o título com 12 golos, embora fosse central. Mais tarde passou pelo Sp. Braga, na primeira metade da época 1994/95.