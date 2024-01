O FC Porto e a Prime Video divulgaram esta segunda-feira que no próximo dia 15 de março estreia a série documental «Senhor Presidente – o campeonato de uma vida», sobre Pinto da Costa.

Trata-se de uma série documental em três episódios, produzida em parceira entre a Prime Video, a SPi e o FC Porto, através da qual Pinto da Costa dá acesso à sua intimidade, num relato na primeira pessoa.

«Senhor Presidente - O Campeonato de uma Vida» junta-se assim a outros documentários do mundo do desporto em Portugal, como «Factory of Dreams: Benfica», «Eu Amo o Benfica» e «Quintana: Um Guerreiro Extraordinário».