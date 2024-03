Jorge Sánchez, jogador do FC Porto, foi chamado à seleção do México. O defesa dos dragões é um dos 23 jogadores convocados por Jaime Lozano, que chamou também Charly Rodríguez e Julio González e não pode contar com Raúl Jiménez, antigo avançado do Benfica.

A seleção mexicana vai defrontar o Panamá nas meias-finais da Liga das Nações da CONCACAF, no dia 22 de março, às 2h15 da manhã.

Os 23 convocados do México

Guarda-redes: Guilherme Ochoa, Luis Malagon, Júlio González

Defesas: César Montes, João Vasquez, Reis de Israel, Jesus Orozco Chiquete, Jorge Sanchez, Juliano Araújo, Jesus Gallardo, Gerardo Arteaga

Médios: Edson Álvarez, Luis Romão, Luis Chávez, Carlos Rodríguez, Eric Sanchez, Roberto Alvarado

Avançados: Uriel Antuna, Julian Quiñones, Orbelín Pineda, Hirving Lozano, Henrique Martins, Santiago Giménez