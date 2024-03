Jorge Sánchez, em declarações na flash-interview da Eleven, após a eliminação do FC Porto da Liga dos Campeões

«É um sentimento difícil de explicar, tristes pelo resultado, felizes pela exibição, pelo que fizemos. Jogámos olhos nos olhos com o Arsenal, que é uma grande equipa. Nunca jogámos a pensar nos penáltis, mas agora é olhar em frente, pois ainda há muito para conquistar.

O João Mário não estava a fazer um grande jogo, ele é um grande jogador, mas há jogos assim. O treinador pediu-me para dar tudo, foi isso que fiz, mas acabámos por não conseguir passar.

Estamos um bocadinho tristes. É difícil agora, mas é seguir em frente. Estamos tristes com o resultado. Agora vamos aproveitar para estar com as nossas famílias.»