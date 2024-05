O FC Porto continua a preparar a final da Taça de Portugal sem Pepe, Marcano e Zaidu, que esta sexta-feira realizaram tratamento às respetivas lesões.

Os dragões voltam ao trabalho no Olival este sábado, às 9h30 e, durante a tarde, viajam para Oeiras. Às 18h45, o plantel portista vai realizar um «walkaround» no Jamor e, 15 minutos depois, Sérgio Conceição vai projetar o duelo com o Sporting, em conferência de imprensa.

A final da Taça de Portugal está marcada para domingo, às 17h15.