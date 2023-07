O FC Porto realizou, esta quinta-feira, duas sessões de treino de pré-temporada.

Segundo informam os dragões, apresentaram-se nos trabalhos da equipa principal no Olival 27 jogadores, oito da equipa B.



Em sentido contrário, Gabriel Veron, João Mário e Evanilson fizeram treino condicionado.



O próximo treino do FC Porto está agendado para as 10h30 desta sexta-feira, novamente no Olival.



Os jogadores que estiveram às ordens de Sérgio Conceição:



Cláudio Ramos, Samuel Portugal e Francisco Meixedo, João Mário, Dinis Rodrigues, Fábio Cardoso, João Marcelo, Marcano, David Carmo, Wendell, João Mendes, Rodrigo Fernandes, Bernardo Folha, Vasco Sousa, Romário Baró, André Franco, Pepê, Galeno, Gonçalo Borges, Rui Monteiro, Gabriel Veron, Abraham Marcus, Danny Namaso, Evanilson, Toni Martínez, Fran Navarro e Wendel Silva.