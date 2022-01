Sérgio Conceição venceu o prémio Vítor Oliveira do mês de dezembro depois de um percurso cem por cento vitorioso no último mês do ano de 2021 na liga portuguesa.

O treinador comandou o FC Porto a caminho da liderança isolada na Liga com vitórias sucessivas sobre o Portimonense (3-0), Sp. Braga (1-0), Vizela (4-0) e Benfica (3-1). Um percurso que lhe permitiu recolher 31,94 por cento dos votos dos treinadores da Liga, destacando-se à frente do sportinguista Rúben Amorim (26,39%) e do gilista Ricardo Soares (21,53%).

Além dos quatro jogos na Liga, a equipa do Dragão venceu ainda o Rio Ave (1-0), para a Taça da Liga, e novamente o Benfica (3-0), para a Taça de Portugal, tendo perdido apenas no mês de dezembro na Liga dos Campeões, diante do Atlético Madrid (1-3).