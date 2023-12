O FC Porto, que colocou à venda, na sexta-feira, as duas redes e as quatro bandeirolas de canto utilizadas no jogo ante o Shakhtar, da Liga dos Campeões (vitória por 5-3), esgotou os produtos em questão em cerca de 24 horas.

A rede da baliza Sul, na qual Pepe marcou o golo com que bateu o recorde de jogador mais velho a marcar na Champions, no duelo de quarta-feira, estava à venda por 990 euros para sócios (1100 para restante público). Na mesma baliza, marcaram Taremi e Francisco Conceição. Já a rede da baliza Norte, estava à venda por 810 euros para sócios (900 para não sócios).

Quanto às bandeirolas, duas delas estavam à venda por 382,50 euros para sócios (425 euros para não sócios) e, quanto às outras duas, uma delas por 450 euros e outra por 495 euros para sócios (500 e 550 euros, respetivamente, para não sócios).

O Maisfutebol confirmou que os seis produtos foram vendidos, quer a sócios, quer a não sócios, sendo que a venda dos produtos permitiu assim, de acordo com os preços estabelecidos, um encaixe entre 3500 e 3900 euros.