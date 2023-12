Não é inédito, mas quase.

O FC Porto está a vender, na sua loja online, as redes da baliza e as bandeirolas de canto utilizadas na vitória frente ao Shakhtar Donetsk, no Estádio do Dragão.

Os preços, diga-se, não são nada baratos.

Uma das redes custa 990 euros, a outra 810 – isto para sócios. No caso das bandeirolas, o preço mais baixo começa nos 382,5 euros, o mais caro (para sócios, novamente) fixa-se nos 550 euros.

Os dragões, lembre-se, bateram o Shakhtar por 5-3 e confirmaram assim a presença nos oitavos de final da Liga dos Campeões.

De resto, esta não é uma ideia única na Europa: o Barcelona também já fez o mesmo, mas no caso com partes do antigo Camp Nou, estádio que está a ser reconstruído.

