A SAD do FC Porto publicou esta quarta-feira o Relatório e Contas consolidado do primeiro semestre desta época, tendo revelado que a venda de Otávio ao Al Nassr, por 60 milhões de euros, gerou uma mais-valia de 39,6 milhões de euros aos azuis e brancos.

Desta forma, o internacional português protagonizou a venda mais lucrativa do FC Porto, superando a transferência de Vitinha para o Paris Saint-Germain, por 41,5 milhões, em 2021/22, que gerou uma mais-valia de 35,476 milhões.

No que toca a vendas de jogadores, a SAD portista revelou ainda que a saída de Tomás Esteves para os italianos do Pisa fez-se por 1,1 milhões de euros, com uma mais-valia superior a 800 mil euros.

Quanto a contratações, o FC Porto detalhou os valores das operações que trouxeram Alan Varela, Fran Navarro, Iván Jaime e Nico González ao Dragão.

O reforço mais caro foi o espanhol Iván Jaime, que custou 10 milhões de euros por 90% do passe. A SAD portista adquiriu a totalidade do passe dos outros três jogadores: Nico González custou 8,44M€, Varela implicou um custo de 8M€ e Navarro custou 7M€.

Estas transferências também implicaram encargos adicionais, que a SAD informa estarem «relacionados com as aquisições de direitos económicos, nomeadamente encargos com serviços de intermediação, serviços legais, prémios de assinatura de contratos, entre outros custos relacionados com a aquisição dos direitos económicos».

A intermediação da transferência de Varela implicou um encargo de 1,2 milhões de euros, enquanto no caso de Nico González o valor foi de 1,1 milhões.

«No período de seis meses findo em 31 de dezembro de 2023, os serviços de intermediação foram prestados pelas entidades PP Sports, Lda., Admira Partners, Team of Future, e Janota Celebration», esclareceu ainda a SAD.