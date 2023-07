O FC Porto divulgou este domingo imagens do novo relvado do Estádio do Dragão, assim como dos trabalhos que ocorreram nas últimas semanas.

Os portistas já tinham levantado o véu acerca do novo piso, quando a intervenção foi concluída, mas agora já é possível ver que o tapete verde está totalmente pronto para receber um jogo de futebol, com linhas já colocadas.

Este novo piso do Dragão é feito de relva 100 por cento natural reforçada com fibras sintéticas, à semelhança daquele que foi instalado no Estádio Lusail, que acolheu a final do Mundial do Qatar, mas também no Maracanã, no Parque dos Príncipes e no Santiago Bernabéu.