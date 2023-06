A instalação do novo relvado do Estádio do Dragão foi concluída nesta sexta-feira e o FC Porto divulgou nas redes sociais o aspecto do tapete verde.

A intervenção, que permitirá aos azuis e brancos terem uma nova relva dotada da mais avançada tecnologia, demorou 11 dias.

Este será o primeiro piso em Portugal com a tecnologia «GrassMax», uma solução de relva 100 por cento natural reforçada com fibras sintéticas.

Este piso foi instalado no Estádio Lusail, que acolheu a final do Mundial do Qatar, mas também em outros recintos icónicos, como o Maracanã, o Parque dos Príncipes ou o Santiago Bernabéu, com o Real Madrid a optar por esta solução já este ano.

O «tapete» híbrido produzido por uma empresa suíça torna-se especialmente fiável por costurar fibras sintéticas para reforço da relva natural e estabilização das raízes, o que torna o terreno quatro vezes mais resistente, tendo uma garantia de dez anos.