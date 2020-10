O avançado do Marítimo Rodrigo Pinho considera que os dois golos apontados no triunfo (3-2) histórico na casa do FC Porto, para a I Liga, foram o «momento mais especial» da carreira.

O Marítimo regressou à Madeira com mais três pontos na bagagem após ter vencido fora o FC Porto pela primeira vez na sua história, no sábado, e Rodrigo Pinho foi a figura do jogo, ao bisar no Estádio do Dragão, tendo o terceiro golo sido apontado por Nanu, agora reforço dos azuis e brancos.

«Os dois golos neste jogo são o momento mais especial da minha carreira, pela importância de contribuir para a primeira vitória do Marítimo na casa do FC Porto para o campeonato. Estou muito feliz, mas sei que só foi possível pelo grande jogo que a equipa fez», afirmou em entrevista à agência Lusa o avançado brasileiro.

Rodrigo Pinho avança que os jogadores do Marítimo chegaram ao Dragão, para o encontro da terceira jornada da I Liga, mentalizados que poderiam ganhar.

«O mister (Lito Vidigal) disse-nos ao longo da semana que era possível vencer a partida. Por isso, entrámos muito focados, e conseguimos a vitória», assumiu o jogador, que faturou aos 24 e 52 minutos.

De acordo com o atleta de 29 anos, que é o melhor marcador do campeonato, com quatro golos, em três jogos, «uma vitória contra o atual campeão dá muita moral para o resto da competição».

«É uma época que tem começado muito bem. Tenho tido a confiança da equipa técnica e isso é muito importante. Quando vou para dentro de campo, sinto-me mais confiante para desempenhar o meu papel. Um atacante vive de golos. Vou procurar dar o meu melhor em todas as partidas e, quem sabe, mais para a frente, lutar pelo título de melhor marcador», frisou.

O brasileiro já havia bisado na segunda jornada, no triunfo caseiro frente ao Tondela (2-1), sendo fundamental, num embate que o Marítimo jogou reduzido a 10 unidades desde os 41 minutos, por expulsão de Fábio China.

Rodrigo Pinho enalteceu o «grande trabalho» que está a ser realizado por Lito Vidigal e defendeu que o Marítimo tem equipa para fazer uma boa época.

«É um excelente treinador. Cobra muito de nós, mas passa também essa confiança para os atletas. Tem feito um grande trabalho. No plantel, temos mais de dois atletas em todas as posições com capacidades para jogar. Acredito que, este ano, temos tudo para fazer uma boa época», sublinhou.

Quando questionado sobre a transferência de Nanu para o FC Porto, Rodrigo Pinho admitiu que o lateral direito, adaptado a extremo na época transata, vai «fazer muita falta» no Marítimo.

«É um grande jogador, mas ele já merecia dar este salto. Estou mesmo muito feliz por ele», frisou.