O FC Porto anunciou, esta terça-feira, o lançamento de um empréstimo obrigacionista de 40 milhões de euros.

De acordo com o comunicado enviado à CMVM a taxa de juro é de 6,25 por cento para as obrigações por três anos, entre 2023 e 2026, sendo que o montante global inicial pode ser aumentado por opção da SAD até 31 de maio.

O preço de subscrição por obrigação é de 5 euros, com um investimento mínimo de 2500 euros (valor correspondente a 500 obrigações).

De acordo com a informação prestada pelos azuis e brancos a oferta decorre entre as 8h30 de 22 de maio e as 15h00 do dia 2 de junho.