O FC Porto volta a jogar este sábado, nos Açores, frente ao Santa Clara, naquele que será o terceiro jogo esta semana, menos de 72 horas depois de ter batido o Marselha, em França, para a Liga dos Campeões. O treinador, na antevisão do jogo da 8.ª jornada, recordou que a equipa regressou apenas na última madrugada e considera que pode estar em causa um maior risco de lesão para os jogadores.

«Mesmo se fosse três jogos de competições internas, cada jogo tem a sua história, a sua vida e a sua estratégia. Todos os jogos são diferentes e querem algo diferente. Não nos podemos esquecer que só chegamos ontem às quatro e meia da manhã e vamos jogar com menos de 72 horas de intervalo, de um jogo para outro, é importante que as pessoas pensem um bocadinho nisto», começou por dizer.

Um acumular de jogos que pode comprometer a saúde física dos jogadores. «Não tem a ver com a nossa dedicação, com a falta de tempo de preparar o jogo, mas também com o risco dos jogadores se lesionarem. Estava a ouvir o Jurgen Klopp há uns dias e ele dizia que, a este ritmo, ia acabar a época com dez ou onze jogadores. É bom estar na Europa, é óbvio que sim, é um lugar que o FC Porto está habituado a estar, mas temos de olhar para isto de forma mais abrangente e olhar para aquilo que também são as seleções e os amigáveis. Já falámos sobre isso, é importante haver alguma proteção dos jogadores. Vamos jogar com menos de 72 horas e se não ganhar o Sérgio Conceição não percebe nada disto. Temos de pensar nisso, temos de preparar tudo ao pormenor, mas por vezes não é fácil», destacou ainda.