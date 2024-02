O treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, convocou 23 jogadores para a visita do FC Porto ao Santa Clara, nos Açores, para os quartos de final da Taça de Portugal (quarta-feira, 16h00, 15h00 locais).

A lista não conta com o lesionado Iván Marcano e com os internacionais Zaidu e Taremi, ainda ao serviço da Nigéria e do Irão, respetivamente.