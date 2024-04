O treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, em declarações na conferência de imprensa após a vitória no terreno do Casa Pia (2-1), em jogo da 30.ª jornada da Liga:

[Vimos o Francisco a sangrar do calcanhar, como está a situação?] «Ainda bem que viram, se não ainda pensavam que era tanga, como se diz no Norte. E eu não sou de bluffs. Eles estavam limitados, o Pepe não jogou a 100 por cento, mas tem o espírito que vocês sabem. O Francisco tomou muitos anti-inflamatórios e acabou a sangrar do calcanhar. O Gonçalo Borges também teve algumas dificuldades, mas melhoraram e estavam disponíveis.»