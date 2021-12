A derrota nos Açores afastou automaticamente o FC Porto da discussão pela Final Four da Taça da Liga. Assim sendo, a receção ao Rio Ave apenas servirá aos dragões para «ganhar» e «dar minutos a jogadores menos utilizados».



É assim que Sérgio Conceição resume, em conferência de imprensa, o seu pensamento sobre um jogo que, para o comum dos adeptos, será para cumprir calendário.



«Vamos representar o FC Porto num jogo oficial. Temos de ser sérios e fazer tudo para ganhar.»

O desejo de vitória não esbarra na necessidade de dar descanso a quem mais precisa. E grande parte dos atletas do FC Porto precisa mesmo muito de esticar as pernas.

«Assumo que vou fazer a gestão do jogo, até por haver jogadores com mais fadiga em relação a outros. Estamos focados para amanhã, mas a pensar em Vizela [para a Liga, domingo] que é o mais importante para nós. Fica-me mal dizer isto, mas peço desculpa e desta vez estou a pensar em dois jogos.»

A eliminação da Taça da Liga continua atravessada na garganta de Sérgio. «Podia desvalorizá-la, mas não sou capaz. Tivemos um mau jogo e não fomos a equipa que temos sido. Queria muito ganhar a Taça da Liga. Assim, penso ganhar o jogo e dar minutos a quem tem sido menos utilizado, para que esses jogadores estejam mais preparados. O jogo dá-nos coisas que o treino não dá.»

«Vamos estar no máximo e dar tudo, mas tenho de pensar na gestão. Vamos chamar alguns atletas da equipa B, porque fazem parte do elenco profissional e treinam muitas vezes connosco», confirmou o treinador do FC Porto.

Os dragões recebem o Rio Ave na quarta-feira, às 21 horas.