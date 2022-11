O treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, não espera facilidades na curta deslocação ao Estádio do Bessa para o dérbi com o Boavista, da 13.ª jornada da I Liga, mas rejeitou em absoluto que o Mundial 2022 possa ter influência neste jogo do campeonato, nomeadamente para os jogadores convocados para as respetivas seleções.

«Quando a bola começa a rolar, não há segundos pensamentos. Senão, não se está focado. Nem é por não meter o pé, é porque se calhar não estar focado na sua tarefa. Por isso, nem se metem em causa, eles sabem o que é que aqui não é negociável, no fundo», afirmou, na conferência de imprensa desta sexta-feira.

Conceição espera um adversário no topo da motivação e elogiou a forma como Petit potencia o espírito dos jogadores neste tipo de jogos.

«Estamos a contar com um jogo difícil, o adversário vai estar no seu máximo em termos motivacionais e tem um treinador experiente, que conhece bem aquela casa e consegue dar alma e estado de espírito nestes jogos. Mas nós, se queremos ambicionar algo que neste momento temos, que é o escudo de campeão nacional, temos de ir ao Bessa, com respeito pelo adversário, com o pensamento nos três pontos», frisou.

O Boavista-FC Porto joga-se a partir das 20h30 de sábado, no Estádio do Bessa. Siga o jogo, ao minuto, no Maisfutebol.